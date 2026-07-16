Due milioni per l’Olbia Arena, è scontro: “Per eventi privati?”. Nizzi: “È nostra”

Botta e risposta per l’Olbia Arena e i 2 milioni per l’area eventi.

Botta e risposta in Consiglio comunale sullo stanziamento di due milioni di euro destinati all’acquisto di strutture e alla manutenzione della Olbia Arena per la stagione del 2026. Un’area che il Comune ha intenzione di rilevare dal Cipnes, ma che attualmente non è ancora di sua proprietà. Oggi, 15 luglio, in aula consiliare è intervenuta Ivana Russu, capogruppo Pd, che ha incalzato la giunta chiedendo chiarimenti sulla natura dell’investimento economico destinato all’impianto.

Scontro per l’area usata per eventi privati.

La consigliera di opposizione ha chiesto al Comune perché si spendono due milioni di euro pubblici per un’area che ancora non appartiene al Comune e dove vengono organizzati eventi privati e a pagamento. Russu (Pd) ha dichiarato di non comprendere perché si spendano 2 milioni di euro per eventi privati, dunque a pagamento. “Legittimo l’acquisto dell’area, sostenere le iniziative in città, però vorrei comprendere dal punto di vista amministrativo come vi è la copertura di questa variazione”, ha detto la capogruppo del Partito Democratico. Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere Gianluca Corda (Pd). “Noi assolutamente siamo favorevoli a queste iniziative, che sicuramente hanno una ricaduta positiva in città, quello che ci lascia perplessi sono gli interventi economici di bilancio importanti anche per sistemare, spazi, acquisto attrezzature su aree dove ricadono eventi privati”.

La maggioranza ha difeso la scelta, ritenendola strategica per garantire la programmazione dei grandi eventi estivi e il consolidamento del brand turistico della città, ma le risposte non hanno placato i dubbi dei dem sulla tempistica dell’operazione finanziaria. Il sindaco Settimo Nizzi, ha accusato la minoranza di essersi preparati. “Non siamo persone serie, concrete, rispettiamo le norme. Abbiamo un’area che sia a completa disposizione della nostra città per farci tutto quello che è necessario fare per fare eventi. Quante cose abbiamo fatto in quell’area? Finalmente l’anno scorso abbiamo deciso, grazie al buon cuore della proprietà, abbiamo pensato che fosse era arrivato il tempo di acquisire l’area. Lo abbiamo proposto, ne abbiamo parlato e abbiamo trovato un accordo”, ha dichiarato il primo cittadino.

La risposta di Nizzi.

Il sindaco ha aggiunto che le cose sono state fatte alla luce del sole. “È normale che per fare queste manifestazioni dobbiamo fare qualcosa. In un mondezzaio non possiamo farlo. Non rubiamo i soldi, li prendiamo dal bilancio con delibere. È un’area in nostro possesso, abbiamo comprato cose del Comune di Olbia per usarle per ciò che vogliamo e possiamo anche spostarle e usarle altrove”. Nizzi ha aggiunto che nell’Olbia Arena sta arrivando anche l’erba. “Ci vogliamo fare la festa di San Simplicio? Lo possiamo fare“, ha detto il primo cittadino di Olbia.

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