I Vivai Innavoflora di Arzachena.

Un viaggio entusiasmante sulle ali delle eccellenze “verdi” prodotte in Italia. Un viaggio lungo tutto l’anno, dove mese dopo mese, stagione dopo stagione, sono protagoniste ortensie, piante aromatiche, succulente, peperoncini, agrumi, le stelle di Natale e molte altre piante che tutti conosciamo, ma forse non sappiamo che sono nate, cresciute nelle diverse regioni del nostro Paese dalle mani di florovivaisti esperti, così come nei centri giardinaggio italiani.

“Alla scoperta delle piante italiane” è la nuova iniziativa nazionale promossa da AICG, l’associazione italiana Centri Giardinaggio, per far conoscere le eccellenze Made in Italy. E anche in Gallura c’è un’azienda che aderisce all’iniziativa. Si tratta della Vivai Innavoflora di Arzachena.

L’associazione dei Garden Center, che è parte integrante della filiera florovivaistica italiana, ne sostiene la vastissima produzione, raccontando al consumatore finale l’origine della pianta, i territori di coltivazione, le lavorazioni, la crescita, la fioritura, fino ad arrivare alla vendita finale. Un percorso avvincente, tutto italiano.

Ogni mese nei centri di giardinaggio associati ad AICG, verrà promossa una pianta, o un gruppo di piante, fiore all’occhiello di ognuno dei diversi distretti florovivaistici italiani: su un grande albero, dove è disegnata la forma stilizzata dell’Italia, sarà indicata una regione rappresentativa di origine della pianta e una scheda ne racconterà caratteristiche e curiosità.

Ogni Centro Giardinaggio è parte integrante nel percorso delle produzioni florovivaistiche nazionali.

(Visited 1 times, 24 visits today)