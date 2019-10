I controlli della polizia locale di Olbia.

Aveva il camioncino pieno zeppo di ferro, che era andato a prendere dal campo nomadi di Sa Corroncedda a Olbia. Ma non aveva compilato i formulari per trasportarlo. Per questo motivo gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Giovanni Mannoni, nel corso dei controlli anti-discariche abusive, hanno fermato il furgone guidato da un romeno proveniente dal cagliaritano.

La nota curiosa è che il conducente, titolare di una regolare licenza per il trasporto dei rifiuti, non era in giro per Olbia per scaricare quell’ammasso di rottami, ma lo era andato a caricare al campo nomadi, per poi rivenderlo un tanto alla tonnellata.

Ma non aveva compilato i formulari necessari al trasporto di questo generi di rifiuti, come richiesto dalla legge. Così gli agenti hanno elevato al conducente una sanzione amministrativa di circa 500 euro e disposto il fermo dei veicolo, che potrà essere fino a 6 mesi.

