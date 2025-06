Il Comune di Badesi fissa le regole per gli abbonamenti della sosta lungo le zone costiere

Dal 26 giugno a Badesi si possono fare gli abbonamento per la sosta lungo le zone balneari, ecco come funzionano.

“Le autorizzazioni verranno rilasciate dall’ufficio informazioni del Comune di Badesi sito in località Li Junchi tutti i giorni con orario dalle 09:00 alle 12:00 – annunciano dall’amministrazione comunale -. Per cittadini aventi diritto alle agevolazioni tariffarie si intendono i “residenti ed i domiciliati (intesi esclusivamente come proprietari di seconde case ed emigranti che rientrano per le vacanze) ed esercenti di attività ubicate all’interno delle aree in questione e relativi dipendenti, la cui condizione deve essere documentata”.

“I richiedenti dovranno allegare all’apposito modulo di richiesta la seguente documentazione:

Copia della carta di circolazione del veicolo;

Copia del documento di identità in corso di validità;

Copia di attestazione del pagamento effettuato sulla piattaforma PagoPA.



TARIFFE ABBONAMENTI

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

“Effettuando un pagamento spontaneo collegandosi dall’apposita sezione PagoPA del sito istituzionale del Comune di Badesi, alla voce “Parcheggi e ZTL” , o direttamente al link https://pagopa.regione.sardegna.it/pagamento/COMUNEDIBADESI/PARCHEGGI_E_ZTL , e compilando l’apposito format, inserendo come causale ABBONAMENTO TARGA (riportare la targa)”.

