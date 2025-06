Melissa Satta mostra un fisico perfetto in Gallura: è incinta o no?

Melissa Satta in Sardegna con le amiche.

Dopo un soggiorno in Giappone, Melissa Satta è tornata in Costa Smeralda. Le vacanze dell’ex velina di ”Striscia la Notizia” si sono prolungate con un ritorno a Porto Cervo come fa ogni anno. L’arrivo circa due giorni fa dopo un soggiorno a Tokyo con il suo fidanzato Carlo Beretta.

Arrivata in Gallura, la 39enne ha mostrato le foto delle bellissime spiagge, della sua villa e del suo fisico perfetto, con addominali scolpiti, che allontanano le voci di una presunta gravidanza della showgirl. Nelle scorse settimane erano state diffuse delle indiscrezioni circa l’arrivo di un primo figlio in casa Beretta. Le voci non erano state smentite né da lei né dal suo compagno. Nelle foto postate dell’ex velina a Porto Cervo non compare il suo fidanzato, dunque pare che Melissa sia in compagnia delle sue amiche.

Nei giorni scorsi anche altre showgirl hanno preso d’assalto la Gallura. Ha scelto le spiagge galluresi anche Belen Rodriguez e Michelle Hunziker. Anche star internazionali hanno trascorso le loro vacanze qui, come Paris Hilton, ereditiera e imprenditrice americana.

