Il Tavolo del Turismo di Badesi chiama a raccolta comunità e operatori locali in vista dell’avvio della stagione turistica 2026. Mercoledì 29 aprile è in programma un incontro di aggiornamento dedicato al progetto “Destinazione Badesi”, con l’obiettivo di condividere sviluppi, strategie e prospettive per il territorio.

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che desiderano approfondire il percorso di sviluppo turistico locale, favorendo un confronto diretto tra istituzioni, professionisti e cittadini. Un momento informativo ma anche partecipativo, pensato per rafforzare il dialogo e la collaborazione tra gli attori coinvolti nella crescita della destinazione.

L’appuntamento si svolgerà online, sulla piattaforma Zoom, dalle 16:30 alle 17:30. Per prendere parte all’incontro è necessario iscriversi compilando l’apposito modulo: https://forms.gle/zPmFv8iPUGKBn5xx7. Una volta registrati, i partecipanti riceveranno via email il link per accedere alla riunione. Gli organizzatori consigliano di collegarsi con qualche minuto di anticipo per facilitare l’avvio dei lavori.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@visitbadesi.com oppure contattare il numero 079 684025 (interno 8).

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