Ennesimo guasto alla condotta di Abbanoa, disagi ad Arzachena

Il guasto alla condotta Abbanoa di Arzachena.

Ad Arzachena è in corso un intervento urgente di riparazione sulla rete idrica in località Monti Tundi – Cala di Volpe, dove è stata rilevata una perdita sulla condotta principale. A darne comunicazione è la società Abbanoa, che ha attivato le squadre tecniche per contenere il disservizio e procedere con le operazioni necessarie al ripristino della piena funzionalità dell’impianto.

L’intervento, avviato nelle ore precedenti, potrebbe determinare fino alle 17 di oggi, giovedì 23 aprile, possibili cali di pressione e riduzioni della portata idrica in diverse zone servite dalla condotta interessata. Le aree coinvolte includono Cala di Volpe, Pevero e varie strade limitrofe come via della Sughera, via del Golf, via dei Ginepri e via delle Acacie, insieme ai rispettivi collegamenti secondari. La situazione dovrebbe tornare alla normalità a partire dalle 18, salvo eventuali imprevisti legati alle operazioni di riparazione o alla complessità dell’intervento in corso.

Abbanoa ha inoltre reso noto che ulteriori aggiornamenti e informazioni relative sia ai lavori programmati sia alle eventuali interruzioni del servizio idrico possono essere consultati attraverso il sito istituzionale. Per la segnalazione di guasti o emergenze resta attivo il numero verde 800/022040 a disposizione degli utenti per richieste di assistenza e informazioni operative.

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