Una donna è stata investita a Olbia.

Un nuovo incidente stradale si è verificato a Olbia, dove una donna è stata investita da un’auto mentre si trovava in via Vittorio Veneto. Il fatto è avvenuto intorno alle 11 e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

la donna ha riportato ferite lievi ed è stata assistita dal personale sanitario del 118 giunto sul posto con un’ambulanza. Dopo le prime cure prestate direttamente sulla scena dell’incidente, è stato disposto il trasferimento all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per ulteriori accertamenti e per monitorare le sue condizioni, che non sarebbero risultate gravi.

Lunedì 20 aprile un altro investimento si era verificato nel tratto di corso Vittorio Veneto, all’altezza dell’incrocio con via San Simplicio. Anche in quella circostanza una persona era stata urtata da un veicolo ed era stata soccorsa sul posto prima del trasporto in ospedale con codice giallo, in condizioni che non avevano destato particolari preoccupazioni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui