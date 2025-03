Il Comune di Badesi ottiene il riconoscimento da “Plastic free”

Badesi difende l’ambiente e gli sforzi sono stati riconosciuti con la premiazione nazionale dei Comuni “Plastic free”.

Il messaggio del sindaco

“Siamo soddisfatti ed orgogliosi di aver superato per il secondo anno consecutivo la valutazione del Comitato interno Plastic free – spiega il sindaco Gian Mario Mamia -, basata sulla lotta agli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione sul territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose realizzate dell’ente e la collaborazione con la onlus. Questa volta siamo stati premiati con 2 tartarughe in una scala di valutazione da 1 a 3. Il riconoscimento a forma di tartaruga, ci è stato consegnato, insieme ad altri 122 comuni virtuosi, di cui solo 5 in Sardegna, in questo 8 marzo 2025 presso il Teatro Mediterraneo di Napoli”.

“È un segno molto importante per la nostra comunità e non solo, anche per la nostra forma di sviluppo di turismo sostenibile affidato alla società ETIFOR, molto attenta al rispetto dell’ambiente in tutte le sue forme per poi avere la certificazione internazionale.

Un ringraziamento va all’assessore all’Ambiente Giovanni Altea ed al referente locale di PLASTIC FREE Giampaolo Salis, che durante l’arco dell’anno 2024 si sono prodigati nelle giornate ecologiche per la raccolta delle plastiche, soprattutto sui nostri litorali”.

Le iniziative di Badesi per l’ambiente

Abbiamo già adottato una delibera di giunta dove si vieta il rilascio di palloncini in aria in tutto il territorio comunale, un’altra delibera adottata qualche anno fa vieta sulla spiaggia di “Poltu Biancu” l’uso di plastica usa e getta, inoltre abbiamo installato a scuola due macchine erogatrici di acqua potabile per evitare le centinaia di bottigliette di plastica portate ogni giorno.

Altra problematica monitorata già dallo scorso anno sono le cicche delle sigarette in spiaggia. Per questo, già da quest’anno in via sperimentale verrà adottata apposita ordinanza di divieto di fumo e di abbandono di rifiuti in spiaggia. Saranno create delle apposite aree fumatori in prossimità dell’arenile per dare la possibilità ai bagnanti di fumare all’ombra ed evitare di abbandonare le cicche in spiaggia e nelle aree limitrofe”.

Le Bandiere blu

“Sarà nostra cura adesso sensibilizzare sempre di più i cittadini e gli ospiti del nostro territorio, anche grazie al coinvolgimento attivo nella raccolta differenziata, ma soprattutto nel non disperdere nell’ambiente qualsiasi tipo di plastica o altro tipo di rifiuto.

Vorrei ricordare inoltre che le nostre spiagge si fregiano già da parecchi anni delle bandiere blu rispettando tutta una serie di requisiti che come base hanno il rispetto dell’ambiente. Inizieremo subito dopo Pasqua con le numerose giornate dedicate all’educazione ambientale ed alla raccolta della plastica su tutto il nostro territorio, fondamentale per la riuscita di queste giornate è la partecipazione di tutti, dai cittadini agli ospiti che invitiamo ad essere parte attiva di questa nostra battaglia per preservare l’ambiente e il nostro futuro”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui