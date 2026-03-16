Badesi si conferma “Comune Plastic Free”: il riconoscimento

Badesi ritira il premio Plastic Free anche nel 2026.

Badesi si conferma tra le realtà virtuose a livello nazionale nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica. Anche per il 2026 l’amministrazione comunale ha infatti ricevuto il riconoscimento di Comune Plastic Free, confermando le “due tartarughe” già ottenute lo scorso anno.

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La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro Olimpico di Roma, dove il Comune di Badesi è stato rappresentato dall’assessore all’Ambiente Giovanni Altea e dal consigliere Gianpaolo Salis, che hanno ritirato il riconoscimento a nome dell’intera comunità.

Il premio rappresenta una conferma del percorso intrapreso negli ultimi anni dall’amministrazione comunale sul fronte della sostenibilità ambientale e della riduzione dell’uso della plastica, attraverso azioni concrete e iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

«Un risultato che conferma il cammino intrapreso dal nostro Comune nella salvaguardia e nella tutela dell’ambiente e nella riduzione della plastica», dichiara l’assessore all’Ambiente Giovanni Altea. «È il frutto di un lavoro d’insieme che coinvolge i colleghi dell’amministrazione comunale, i dipendenti del Comune, le associazioni del territorio, la nostra referente Debora Sanna e tutta la comunità badesana».

Nel corso dell’ultimo anno sono state realizzate diverse iniziative orientate alla sostenibilità e alla riduzione dei rifiuti plastici. Tra queste, l’installazione di erogatori d’acqua nelle scuole, presso il campo sportivo e negli uffici comunali, un progetto particolarmente significativo anche per la collaborazione attivata con gli istituti scolastici del territorio. Sulla spiaggia di Li Junchi sono state inoltre predisposte apposite aree fumatori, mentre su tutto il territorio comunale è stata avviata un’attività di informazione e sensibilizzazione attraverso l’installazione di cartellonistica dedicata alla tutela dell’ambiente e al rispetto degli spazi pubblici.

Tra le iniziative più recenti, anche il Consiglio comunale ha voluto dare un segnale concreto adottando borracce riutilizzabili per tutti i consiglieri, con l’obiettivo di limitare l’utilizzo delle bottigliette di plastica durante le attività istituzionali.

«Tutto questo impegno», conclude l’assessore Altea, «ci ha permesso di ottenere per il terzo anno consecutivo il riconoscimento di Comune Plastic Free, un risultato che ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione nelle politiche di tutela ambientale e di promozione di comportamenti sostenibili».

Il riconoscimento rappresenta un importante traguardo per il territorio e testimonia l’impegno condiviso dell’amministrazione e della comunità di Badesi nella costruzione di un modello di sviluppo sempre più attento alla salvaguardia dell’ambiente.

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