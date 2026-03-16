Elezioni amministrative in Gallura, ecco le date ufficiali

Le date delle elezioni amministrative in Gallura.

In Gallura, così come nel resto della Sardegna, i cittadini saranno chiamati alle urne domenica 7 e lunedì 8 giugno per rinnovare i sindaci e i Consigli comunali nei 149 Comuni interessati dalla tornata elettorale. Dove previsto, l’eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 21 e lunedì 22 giugno, secondo quanto stabilito oggi dalla Giunta regionale con l’approvazione della delibera proposta dall’assessore degli Enti locali, Francesco Spanedda.

Il turno amministrativo del 2026 coinvolge i Comuni che devono rinnovare i propri organi per scadenza naturale del mandato o per altre cause previste dalla legge. Tra le province, saranno 27 i Comuni interessati nella Città Metropolitana di Cagliari, altrettanti in quella di Sassari, 13 nella Gallura nord-orientale, 20 in provincia di Nuoro, 7 in Ogliastra, 38 in quella di Oristano, 11 nel Medio Campidano e 6 nel Sulcis Iglesiente. A breve la presidente della Regione, Alessandra Todde, firmerà il decreto di convocazione dei comizi elettorali, che sarà successivamente trasmesso ai Prefetti della Sardegna per gli adempimenti previsti dalla legge.

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