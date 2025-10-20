Badesi aderisce al progetto “Preventing plastic invasion”

Prende avvio anche a Badesi il progetto nazionale “Preventing plastic invasion”, iniziativa di educazione ambientale. “Il progetto unisce arte, cultura e tutela dell’ambiente in un percorso concreto di sensibilizzazione dedicato a scuole, famiglie e comunità. Obiettivo principale: ridurre l’impatto della plastica usa e getta e promuovere una gestione intelligente e creativa dei materiali già esistenti, attraverso il riciclo e la valorizzazione delle risorse”.

Un’iniziativa diffusa

“Grazie alla collaborazione con AiCS Ambiente, in diverse province italiane – tra cui quella di Sassari – verranno distribuiti contenitori in cartone riciclato per la raccolta dei tappi di plastica.

I tappi raccolti saranno poi trasformati in materiali di scena per spettacoli teatrali, attività educative e prodotti artigianali: un modo per dare nuova vita a ciò che altrimenti diventerebbe rifiuto, dimostrando che la plastica può essere riutilizzata in maniera intelligente e sostenibile”.

“Il Comune di Badesi ospiterà prossimamente eventi didattici e laboratoriali nelle scuole, durante i quali bambini e ragazzi potranno assistere a una dimostrazione pratica del processo di riciclo.

Attraverso un macchinario educativo in miniatura, gli studenti vedranno come i tappi di plastica possono essere fusi e modellati fino a ottenere piccoli oggetti d’uso quotidiano – come porta saponette o righelli – che verranno poi donati alle classi partecipanti”.

“Durante gli incontri sono previste attività ludico-educative pensate per coinvolgere i più piccoli:

Giochi di selezione dei tappi per colore, per imparare il valore del riciclo differenziato;

“Le torri dei tappi”, un gioco di equilibrio e creatività;

Momenti di riflessione collettiva su ciò che si è appreso e sui piccoli gesti quotidiani che possono ridurre l’uso della plastica.

Ogni partecipante riceverà un attestato o una medaglia in legno riciclato come riconoscimento simbolico di “moschettiere dell’ambiente AiCS”.

Il sindaco di Badesi

“Un ringraziamento va all’istituto comprensivo di Badesi per la loro collaborazione – spiega i sindaco di Badesi – e a tutti i ragazzi e le ragazze che con le loro famiglie hanno dato un indispensabile contributo a questo importante progetto di riciclo e riuso delle plastiche. Ringrazio inoltre il responsabile AICS, il sig. Nesti, per averci dato la possibilità di entrare in questo progetto di educazione ambientale rivolto ai ragazzi, fruitori e guardiani del nostro futuro ambientale.”

“La plastica raccolta attraverso l’iniziativa potrà inoltre essere impiegata nella realizzazione di elementi di arredo urbano sostenibili, come panchine o installazioni artistiche, rafforzando il messaggio di un riciclo utile, creativo e partecipato.

Con iniziative come questa, AiCS e i Comuni aderenti mirano a costruire un modello replicabile di educazione ambientale partecipata, capace di unire scuole, cittadini e amministrazioni nella difesa del territorio e nella promozione di una cultura ecologica condivisa”.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui