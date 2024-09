A Badesi un percorso partecipato tra Comune e operatori per l’organizzazione del turismo

Il Comune di Badesi, con l’agenzia Etifor, ha avviato un progetto innovativo per migliorare l’organizzazione del turismo. Questo progetto mira a definire strategie condivise per uno sviluppo sostenibile del turismo, valorizzando le peculiarità e i valori distintivi di Badesi e coinvolgendo attivamente operatori del settore e comunità locale.

I progetti del Comune

“Il progetto prevede una serie di incontri partecipativi, il primo dei quali si terrà il 16 e 17 settembre presso il Centro Polivalente “Vasa” in Via G. Pascoli, 20. Questi incontri rappresentano un’importante occasione di confronto e dialogo tra l’amministrazione comunale, gli operatori turistici e la comunità, per delineare una visione comune di sviluppo turistico. L’obiettivo principale è creare un piano turistico che valorizzi il territorio di Badesi, rispondendo in modo efficace alle esigenze dei turisti e, al contempo, rispettando l’identità e l’ambiente locale. Gli incontri si focalizzeranno su temi cruciali per il futuro turistico del Comune”.

Il sindaco di Badesi

“Qua siamo sul bus Navetta, l’ultimo servizio che abbiamo fatto quest’anno e che ha riscosso un successo incredibile – commenta il sindaco di Badesi, Gianmario Mamia -. Siamo riusciti a portare i turisti da una spiaggia all’altra e dal paese verso il mare in forma gratuita. Con il pagamento dell’imposta di soggiorno una parte è stata dedicata a questo servizio, stiamo investendo tanto e continueremo ad investire. Il 16-17 settembre abbiamo un incontro, dove andiamo ad analizzare quello che si è fatto durante questa stagione. E iniziare a programmare la prossima stagione”.

“Molto importante è cercare di portare dentro tutti gli operatori turistici, associazioni, cittadini e tutti quelli che sta a cuore lo sviluppo turistico sostenibile di Badesi. E farli lavorare assieme per produrre uno sviluppo turistico sostenibile per i prossimi anni. Abbiamo affidato l’incarico a ETIFOR per migliorare il nostro sistema turistico, integrando la sostenibilità e valorizzando le nostre bellezze naturali. Vogliamo offrire più servizi possibili ai visitatori, lavorando in sintonia con tutti gli operatori del settore turistico. Ci incontreremo per discutere e programmare la stagione turistica 2025, un appuntamento importante per il futuro del turismo a Badesi.”

