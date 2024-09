Il Comune di Arzachena protegge le dune di Capriccioli

Anche se a fine stagione ad Arzachena parte un progetto per salvare le dune di Capriccioli: arrivano le recinzioni per proteggerle. Il sindaco, Roberto Ragnedda, e il segretario generale della One Ocean Foundation, Jan Pachner, parteciperanno al momento inaugurale del Progetto Salvadune spiaggia di Capriccioli in programma giovedì 5 settembre 2024, alle ore 9:30, nella spiaggia di Capriccioli Ovest ad Arzachena.

L’appuntamento prevede l’installazione di una recinzione con paletti in legno e corde a protezione dell’ecosistema dunale del promontorio e il posizionamento di un cartello in italiano e inglese con messaggi di sensibilizzazione rivolti ai bagnanti. L’iniziativa è parte della AgendaBlu 2024 del Comune di Arzachena, un calendario di appuntamenti realizzati in collaborazione con associazioni, fondazioni e aziende impegnate nella tutela dell’ambiente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui