“Correndo tra le vigne e il mare”: sport, natura e tradizioni a Badesi

A Badesi torna “Correndo tra le Vigne e il Mare”

Badesi si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più significativi del calendario sportivo regionale: “Correndo tra le Vigne e il Mare”. Domenica 10 maggio la gara regionale di atletica leggera che unisce competizione, valorizzazione del paesaggio e promozione delle eccellenze locali.

La manifestazione, realizzata con il supporto del Comune di Badesi, della Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Regionale Sardegna e delle realtà sportive del territorio, si svolgerà nello scenario suggestivo del lungomare Li Junchi e delle aree vitivinicole, offrendo un’esperienza unica tra mare e campagna.

Il programma del 10 maggio

“Il programma prenderà il via alle ore 9:00 con il ritrovo degli atleti. Alle ore 10:00 partiranno le gare principali, con le categorie assolute femminili e maschili impegnate su un percorso di 9.000 metri. Alla stessa ora è prevista anche una prova non competitiva aperta a tutti, pensata per coinvolgere appassionati, famiglie e chiunque voglia vivere una giornata all’insegna dello sport e del benessere.

A seguire, spazio alle giovani generazioni con le gare dedicate alle categorie giovanili:

11:30 Esordienti C – 200 metri

ore 11:40 Esordienti B – 300 metri

11:50 Esordienti A – 600 metri

12:00 Ragazzi – 1.000 metri

ore 12:10 Ragazze – 1.000 metri

12:20 Cadetti/e – 2.000 metri

Alle ore 12:30 si terranno le premiazioni”.

Gli altri eventi

“Accanto alla dimensione sportiva, la manifestazione propone anche un’importante componente esperienziale e culturale. È infatti prevista una visita guidata tra le vigne, alla scoperta delle risorse naturalistiche del territorio, seguita – alle ore 12:00 – dalla presentazione delle cantine di Badesi e da una degustazione dei loro prodotti, a cura dell’ONAV Gallura“.

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“L’evento rappresenta un’occasione concreta per promuovere Badesi come destinazione capace di integrare sport, ambiente e tradizioni enogastronomiche. Un format che valorizza il territorio in chiave sostenibile, mettendo in rete istituzioni, associazioni, operatori locali e realtà produttive.

La manifestazione è resa possibile anche grazie al contributo di sponsor e partner del territorio, tra cui strutture ricettive, cantine e associazioni locali, a testimonianza di una comunità attiva e partecipe.

“Correndo tra le Vigne e il Mare” si conferma così non solo come evento sportivo, ma come momento di incontro e promozione territoriale, capace di coinvolgere atleti, cittadini e visitatori in una giornata all’insegna dello sport, della convivialità e della scoperta.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza e gli appassionati a partecipare numerosi”.

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