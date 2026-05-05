Meteo Olbia per il 5 maggio, nuvole e vento con possibili piovaschi

A Olbia e in Gallura, la giornata di oggi, martedì 5 maggio sarà più variabile. Il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con momenti più chiusi nel corso della giornata. Al mattino si avranno nubi sparse e schiarite, ma con una maggiore presenza di nuvolosità rispetto ad altre zone. Il tempo resterà inizialmente asciutto. Nel pomeriggio aumenterà la possibilità di deboli piogge o piovaschi isolati, soprattutto nelle aree interne. I fenomeni saranno comunque brevi e non diffusi.

Vento, mare e temperature

Le temperature saranno stabili, con minime tra 14 e 16 gradi e massime fino a 21-22 gradi. I venti soffieranno moderati, con rinforzi lungo il litorale. Il mare sarà mosso, soprattutto nelle ore centrali. La giornata non sarà ideale per il mare. L’acqua resta fredda e le condizioni saranno meno favorevoli rispetto ai giorni precedenti.

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