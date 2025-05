Cosa vedere a Badesi.

Situata sulla costa nord-occidentale della Sardegna, Badesi è una gemma incastonata tra le acque cristalline del Golfo dell’Asinara e le dolci colline della Gallura. Conosciuta per le sue spiagge incontaminate, la ricca tradizione enogastronomica e un patrimonio culturale affascinante, Badesi offre un’esperienza autentica e rilassante per ogni tipo di viaggiatore.

Se ti stai chiedendo cosa vedere a Badesi, piccolo gioiello della Gallura, questa guida ti accompagnerà alla scoperta delle spiagge da sogno, della natura incontaminata e delle tradizioni culturali che rendono questa località un angolo unico della Sardegna

Le spiagge di Badesi

Quando si parla di Badesi, il primo pensiero corre inevitabilmente alle sue spiagge: un lungo litorale di oltre 12 chilometri che si apre su acque turchesi e sabbia fine, perfetto per chi cerca relax e natura incontaminata. Le spiagge di Badesi non sono solo vaste distese di sabbia dorata, ma veri e propri angoli di paradiso.

Spiaggia di Li Junchi.

Li Junchi: Una spiaggia ampia con sabbia dorata e acque limpide, ideale per famiglie e amanti degli sport acquatici. È perfettamente attrezzata con servizi come stabilimenti balneari, punti ristoro, docce e aree giochi. La sua accessibilità la rende adatta anche a persone con mobilità ridotta. Qui si possono praticare windsurf e kitesurf, oppure semplicemente godersi lunghe passeggiate tra dune e macchia mediterranea.

Spiaggia Li Mindi.

Li Mindi: Questa spiaggia è caratterizzata da dune di sabbia bianca, circondate da una vegetazione lussureggiante di ginepri e lentischi. L’accesso richiede una breve passeggiata attraverso un sentiero immerso nella natura, che la rende un’avventura affascinante anche per i più piccoli. Qui si respira un’atmosfera più intima e selvaggia, perfetta per chi cerca relax lontano dalla folla.

Baia delle Mimose.

Baia delle Mimose: Con il suo fondale basso e sabbioso, questa spiaggia è perfetta per famiglie con bambini e per chi cerca un ambiente tranquillo. Si estende per circa 3 chilometri ed è delimitata a sud dalla foce del fiume Coghinas, creando un ecosistema unico. La baia dispone di una Dog Beach attrezzata, un’area dedicata agli amici a quattro zampe con ombrelloni, ciotole d’acqua e uno spazio sabbioso di 300 metri quadrati.

Poltu Biancu.

Di Alessandro Zenari (Wikipedia)

Poltu Biancu: Un piccolo angolo di paradiso nascosto, immerso nella natura selvaggia e lontano dai centri turistici più frequentati. Qui la tranquillità regna sovrana e la spiaggia si presenta con sabbia fine e acque cristalline, perfette per chi ama immergersi nel silenzio della natura.

Natura

La natura a Badesi è protagonista anche oltre le spiagge. La foce del fiume Coghinas è una riserva naturale ricca di biodiversità, riconosciuta come Important Birds Area. Qui si possono ammirare numerose specie di uccelli migratori e stanziali, in un paesaggio fatto di canneti, dune e acqua dolce che si mescola con quella marina.

Gli appassionati di attività outdoor possono esplorare il territorio in kayak lungo il fiume, praticare trekking nei sentieri della Gallura circostante o dedicarsi al birdwatching in aree protette. Inoltre, il vento costante favorisce sport come il kitesurf e il windsurf, con scuole specializzate che offrono corsi per tutti i livelli.

Cultura e Tradizioni

Foto di Markus Braun (Wikipedia)

Il centro storico di Badesi conserva l’atmosfera di un tipico paese gallurese, con viuzze strette e case in granito che raccontano secoli di storia. Tra i monumenti di interesse:

Chiesa del Sacro Cuore : Costruita alla fine dell’Ottocento in pietra locale, è il cuore spirituale della comunità. La sua facciata semplice e austera nasconde interni ricchi di storia e devozione.

: Costruita alla fine dell’Ottocento in pietra locale, è il cuore spirituale della comunità. La sua facciata semplice e austera nasconde interni ricchi di storia e devozione. Chiesa di San Francesco : Situata tra le borgate di Lu Muntigghjoni e L’Azzagulta, immersa nel verde, è un esempio di architettura religiosa rurale.

: Situata tra le borgate di Lu Muntigghjoni e L’Azzagulta, immersa nel verde, è un esempio di architettura religiosa rurale. Chiesa di San Giovanni Battista: Nella frazione di La Tozza, rappresenta un altro importante luogo di culto legato alle tradizioni locali.

Durante l’anno, Badesi celebra le proprie tradizioni con eventi come il Carnevale Estivo, che anima le vie del paese con sfilate di carri allegorici e maschere, e numerose sagre enogastronomiche dedicate ai prodotti tipici galluresi, come la Zuppa Gallurese, il vitellone e il porcetto arrosto.

Enogastronomia e eventi locali.

La produzione vitivinicola, in particolare del Vermentino di Gallura DOCG, è un fiore all’occhiello del territorio. Le cantine locali offrono degustazioni e visite per scoprire i sapori autentici della Sardegna, accompagnati da piatti tradizionali.

Il calendario degli eventi è ricco di manifestazioni, dal Li Junchi Beach Party con musica e spettacoli sulla spiaggia, al G.U. Beer Fest con birre artigianali e concerti, fino alle sagre dedicate alla cucina locale, che permettono di immergersi nel folklore e nella convivialità del paese.

Servizi e attività per tutti

Badesi offre anche servizi unici come la Bibliospiaggia, che consente di prendere in prestito libri da leggere direttamente sulla spiaggia di Li Junchi. Per chi cerca sport e divertimento, ci sono stabilimenti balneari che offrono corsi di surf, windsurf e noleggio attrezzature.

La presenza di parchi giochi e una biblioteca comunale vicino al mare rendono Badesi particolarmente adatta alle famiglie con bambini, che possono così godere di un soggiorno ricco di opportunità e relax.

Come raggiungere Badesi.

Raggiungere Badesi è semplice e comodo, grazie a un’ottima rete di collegamenti che mette questa perla della Gallura a portata di tutti, sia da altre zone della Sardegna sia dal continente europeo.

L’aeroporto più vicino è quello di Olbia, a circa 80 chilometri, collegato da numerosi voli nazionali e internazionali. Da qui si può proseguire con un taxi, un’auto a noleggio o con il servizio di autobus pubblici che collega Olbia a diversi centri della Gallura, compreso Badesi. In alternativa, l’aeroporto di Alghero-Fertilia, a circa 90 chilometri, rappresenta un’altra opzione per chi arriva dal nord-ovest.

Se si preferisce il treno, la stazione più vicina è quella di Sassari, situata a circa 50 chilometri. Da Sassari, autobus e noleggio auto consentono di completare facilmente il tragitto.

In auto Badesi è raggiungibile grazie strada statale 200, che collega Sassari alla costa nord-occidentale della Sardegna. Da Sassari, basterà seguire la SS 200 in direzione Castelsardo e poi seguire le indicazioni per Badesi.

Si può arrivare a Badesi anche in autobus, con collegamenti dalle principali città sarde come Sassari, Alghero, Olbia e Porto Torres, offrendo un’ulteriore alternativa per chi non vuole rinunciare al trasporto pubblico.

