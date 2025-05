Il sindaco di Olbia presenta i nuovi parcheggi all’Isola Bianca

Il Comune di Olbia ha inaugurato i nuovi parcheggi situati alla radice dell’Isola Bianca, un’iniziativa volta a migliorare la viabilità e l’accessibilità dell’area portuale. Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco, Settimo Nizzi, l’assessore alla Mobilità, Antonella Sciola, e i rappresentanti di Aspo, l’azienda incaricata della gestione delle aree di sosta.

Il parcheggio, che offre circa un centinaio di posti auto e un 10% di spazi dedicati alle motociclette, è stato progettato per garantire sicurezza e controllo. Sebbene incustodito, il sistema di videosorveglianza consente un monitoraggio a distanza, con telecamere installate sulle sbarre d’ingresso che rilevano le targhe dei veicoli. Questo sistema permette di verificare la durata della sosta, che non deve superare le 24 ore consecutive; in caso contrario, si procederà alla rimozione del veicolo, in conformità con le disposizioni del Codice della strada”.

