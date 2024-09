“Destinazione Badesi”. Al via il progetto per promuovere il turismo

Il progetto a Badesi prevede diversi incontri sul turismo.

L’amministrazione comunale di Badesi, in collaborazione con ETIFOR, Agenzia di Sviluppo Turistico, ha avviato un progetto innovativo per migliorare l’organizzazione del turismo locale. Questo progetto mira a definire strategie condivise per uno sviluppo sostenibile del turismo, valorizzando le peculiarità e i valori distintivi di Badesi e coinvolgendo attivamente operatori del settore e comunità locale.

Il progetto prevede una serie di incontri partecipativi, il primo dei quali si terrà il 16 e 17 settembre presso il Centro Polivalente “Vasa” in Via G. Pascoli, 20. Questi incontri rappresentano un’importante occasione di confronto e dialogo tra l’amministrazione comunale, gli operatori turistici e la comunità, per delineare una visione comune di sviluppo turistico.

L’obiettivo principale è creare un piano turistico che valorizzi il territorio di Badesi, rispondendo in modo efficace alle esigenze dei turisti e, al contempo, rispettando l’identità e l’ambiente locale. Gli incontri si focalizzeranno su temi cruciali per il futuro turistico del comune:

1.⁠ ⁠Funzioni, Modelli Operativi e Finanziamenti: Identificare le funzioni turistiche essenziali per Badesi, valutare i modelli operativi più efficaci e trovare le risorse necessarie per sostenere le iniziative.

2.⁠ ⁠Turismo e Territorio: Valorizzazione dei Valori Locali: Promuovere i valori distintivi di Badesi per creare un’offerta turistica autentica e competitiva, garantendo al contempo la tutela dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale.

Gli incontri saranno suddivisi in due fasi:

•⁠ ⁠Ispirazione dalle Buone Pratiche: Presentazione di casi di successo e buone pratiche da parte di esperti nella gestione delle destinazioni turistiche. Tra gli ospiti, Robert Seppi, Direttore turistico di Bolzano, che condividerà la sua esperienza su come costruire una destinazione di successo, integrando sostenibilità e innovazione.

•⁠ ⁠Ascolto e Co-Progettazione: Sessioni di lavoro in gruppi per raccogliere idee e proposte direttamente dai protagonisti del turismo locale. Questi momenti di confronto saranno fondamentali per sviluppare iniziative concrete e rispondenti alle esigenze del territorio.

L’amministrazione comunale di Badesi invita tutti i cittadini, gli operatori turistici e le associazioni locali a partecipare attivamente. Il contributo di ogni voce è essenziale per costruire un modello di sviluppo turistico che sia inclusivo, sostenibile e capace di rispondere alle sfide future.

Il Sindaco di Badesi, Gianmario Mamia, dichiara:

“Qua siamo sul bus Navetta, l’ultimo servizio che abbiamo fatto quest’anno e che ha riscosso un successo incredibile. Siamo riusciti a portare i turisti da una spiaggia all’altra e dal paese verso il mare in forma gratuita. Con il pagamento dell’imposta di soggiorno una parte è stata dedicata a questo servizio, stiamo investendo tanto e continueremo ad investire. Il 16-17 settembre abbiamo un incontro, dove andiamo ad analizzare quello che si è fatto durante questa stagione e ad iniziare a programmare la prossima stagione. Molto importante è cercare di portare dentro tutti gli operatori turistici, associazioni, cittadini e tutti quelli che sta a cuore lo sviluppo turistico sostenibile di Badesi e farli lavorare assieme per produrre uno sviluppo turistico sostenibile per i prossimi anni”. Abbiamo affidato l’incarico a ETIFOR per migliorare il nostro sistema turistico, integrando la sostenibilità e valorizzando le nostre bellezze naturali. Vogliamo offrire più servizi possibili ai visitatori, lavorando in sintonia con tutti gli operatori del settore turistico. Ci incontreremo per discutere e programmare la stagione turistica 2025, un appuntamento importante per il futuro del turismo a Badesi.”

Gianna Garrucciu, Consigliere Comunale e Delegata al Turismo, ha aggiunto:

“Con questo progetto, il nostro comune intende pianificare e coordinare insieme alle aziende del settore il turismo del nostro territorio. Vogliamo rispondere alle esigenze di un turismo sempre più esigente, investendo su un turismo sostenibile e di qualità.”

L’amministrazione comunale di Badesi ribadisce l’importanza di un approccio partecipativo e condiviso per valorizzare il territorio e offrire un’esperienza turistica autentica e sostenibile. Con

questo progetto dimostra l’impegno a costruire un futuro turistico sostenibile e di qualità, coinvolgendo attivamente la comunità locale e i professionisti del settore.

Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare l’Ufficio Turistico del Comune di Badesi all’email: turismo@comune.badesi.it o al numero +39 079 1234567.

Stagione estiva 2024 oltre le aspettative per il Comune di Badesi. Alcuni operatori turistici di Badesi, che parteciperanno al convegno in collaborazione con ETIFOR, Agenzia di Sviluppo Turistico, ci raccontano com’è andata la stagione estiva 2024.

Manuele Serra imprenditore turistico:

“Abbiamo avuto un incremento di presenze in bassa stagione, adesso stiamo aspettando di avere i risultati di agosto. In linea di massima abbiamo lavorato bene con l’estero, nella nostra struttura quest’anno hanno alloggiato molti francesi e spagnoli. A Badesi il turismo sta andando verso la direzione giusta, è una meta che viene preferita soprattutto dalle famiglie, dalla gente che ha bisogno di relax e dalla gente che vuole anche di servizi. Badiesi a livello di infrastrutture è una delle migliori del Nord-Ovest della Sardegna. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare quanto meglio il nostro prodotto e i nostri servizi”.

Calogero Spinella, Direttore del Resort “Le Dune”:

“La stagione sta andando oltre le aspettative, riusciremo a realizzare circa 130.000 presenze e finiremo col botto perché adesso a metà settembre avremo un gruppo organizzato diciamo, ci saranno tutti i luminari che vengono qui per confrontarsi su varie tematiche, un evento organizzato dall’università di Cagliari.

Quest’anno è stato un turismo che ha visto la presenza di tantissimi stranieri, in particolare abbiamo avuto tantissimi francesi, svizzeri, tedeschi inglesi e anche parecchie persone dagli Stati Uniti. Sono Molto contento di quello che sta facendo l’Amministrazione Comunale, che ha avviato delle iniziative molto importanti per cercare di implementare i servizi per poi offrire ai clienti”.

Andrea Tardo, Direttore Hotel “Baia Delle Mimose”:

“La stagione 2024 è andata piuttosto bene, abbiamo avuto una buona risposta da parte della clientela, tante prenotazioni e devo dire sono molto contento del risultato. Aspettiamo un

settembre ancora al livello di luglio e agosto. In compartecipazione col sindaco abbiamo partecipato ad alcune riunioni proprio per migliorare il servizio turistico da parte del Comune di Badesi e, devo dire che si sono messe a disposizione, soprattutto con il bus “Beach to Beach” gratuito, che è stato molto apprezzato dalla nostra clientela”.

Marco Mannoni, titolare di “Atos Piscine”:

“La stagione estiva è andata benissimo, quest’anno abbiamo avuto tantissima gente, con un incremento di turisti. Il tempo è stato particolarmente buono, e abbiamo avuto tantissima richiesta”.

Eulalia Stangoni, ufficio Informazioni “Poltu Biancu” Badesi, ha detto:

“C’è stato un afflusso costante di utenti di varie nazionalità, con la principale italiana ma anche dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia e anche qualcuno dalla Russia. La novità di quest’anno a “Poltu Biancu”, è stata la doccia, molto apprezzata dagli utenti”.

Luca Stangoni, socio della 2S:

“La stagione estiva è andata oltre le più rosee aspettative, ora confidiamo anche in un buon settembre. Si è lavorato bene e tanto con incremento netto dei turisti. È molto importante confrontarsi con il l’amministrazione comunale e i colleghi come è stato fatto quest’anno, condividere delle nuove idee e aprirsi a tutte le possibilità che può dare il nostro paese”.

Giancarlo Pala, Direttore del Campeggio “Baia Paradiso”:

“È stato un inizio, abbiamo acquistato la proprietà del campeggio a fine dicembre e le prospettive sono quelle di ampliarsi sempre di più. Abbiamo iniziato con delle difficoltà a conoscere bene un po’ la natura a vedere i suoi problemi strutturali, risolverli e andare avanti con la stagione. Ci aspettiamo il prossimo anno già di incrementare con le presenze, si vede la tendenza positiva, ci sono delle migliorie sia per quanto riguarda i servizi offerti dal Comune di Badesi, sia per quanto riguarda dal nostro punto di vista la capacità e la volontà di investire su questa parte di territorio”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui