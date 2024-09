Il direttore tecnico dell’Olbia difende Cristian Totti.

Il suo esordio all’Olbia Calcio è stato rovinato dal bodyshaming. Cristian Totti, con un nome noto e un presente nella squadra è stato insultato per via del suo peso, con epiteti come “capitan salsiccia” e la squadra ha assunto un nutrizionista e uno psicologo.

Il giovane giocatore, noto perché figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha perso diversi chili prima di giocare nell’Olbia. Lo ha fatto sapere il direttore tecnico dell’Olbia, Ninni Corda, intervistato da Sportitalia. “Pesava circa 88 chili e tende a ingrassare come il padre – ha dichiarato -. Ha ottime qualità e la sua colpa è di essere il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi”.

Totti junior è stato accusato di essere un raccomandato, anche se non gioca in una squadra di Serie A. ”Lui pensa solo a fare il calciatore, si allena tutto il giorno e posso solo parlarne bene – ha aggiunto Corda -. Ci vorrà del tempo per vederlo nelle condizioni giuste, come è capitato ad altri calciatori di categorie importanti. Se diventerà forte? Non ha senso dirlo a 19 anni, sicuramente lui è una cosa e il padre era un’altra”.

