Badesi presenta gli eventi di luglio

Badesi entra nel cuore dell’estate: dal 7 al 31 luglio un mese di eventi tra cultura, spettacolo, musica, tradizioni e sapori. “Luglio entra nel vivo e con lui prende forma il ricco calendario degli eventi estivi di Badesi, che fino alla fine del mese proporrà un susseguirsi di appuntamenti dedicati alla cultura, alla musica, allo spettacolo, alle tradizioni popolari e all’enogastronomia.

Promosso dal Comune di Badesi insieme alle associazioni del territorio, il programma coinvolgerà il centro cittadino, il lungomare Li Junchi, la Piscina Comunale, il Teatro Comunale, Piazza Maestrale e il borgo di La Tozza, offrendo ogni settimana nuove occasioni di incontro per residenti e visitatori”.

Gli eventi in programma

“Ad aprire il calendario sarà, martedì 7 luglio, la Serata del Gusto, nel centro di Badesi, appuntamento dedicato ai prodotti e ai sapori del territorio.

Il giorno successivo, 8 luglio, l’Anfiteatro ospiterà la proiezione di un film del cinema sardo, mentre giovedì 9 luglio il centro del paese accoglierà lo spettacolo del comico Enzo Polidoro.

La cultura tornerà protagonista venerdì 10 luglio con un nuovo appuntamento della rassegna “Libri al Tramonto“, che al Centro Polivalente ospiterà B. Serra e A. Muzzeddu, confermando uno degli appuntamenti culturali più apprezzati dell’estate badesana.

Martedì 14 luglio, in Via Nazionale, spazio alla fantasia con uno spettacolo di magia pensato per coinvolgere grandi e piccoli, mentre giovedì 16 luglio la rassegna letteraria proseguirà con la presentazione del libro di Laura Lanza, nella suggestiva cornice della Piscina Comunale”.

“Il fine settimana del 18 e 19 luglio sarà dedicato alla musica corale. Il Teatro Comunale ospiterà infatti “Bozi in Coru“, seguito il giorno successivo da “Voci della Notte“, due appuntamenti che valorizzano il patrimonio musicale e corale della Sardegna.

Il calendario proseguirà martedì 21 luglio con una nuova Serata del Gusto, mentre giovedì 23 luglio tornerà a Badesi il comico Enzo Polidoro, protagonista di una seconda serata all’insegna dell’intrattenimento.

I Tazenda in concerto

Tra gli eventi di maggiore richiamo dell’intera stagione spicca il concerto dei Tazenda, in programma venerdì 24 luglio nel borgo di La Tozza, destinato a richiamare pubblico da tutta la Sardegna.

Le tradizioni gastronomiche saranno protagoniste sabato 25 luglio con la Sagra della Lumaca, in Piazza Maestrale, mentre mercoledì 29 luglio il centro di Badesi ospiterà Seadas in Piazza, dedicata al dolce simbolo della tradizione sarda. A chiudere il calendario di luglio sarà, venerdì 31 luglio, la Sagra della Melanzana, sul lungomare Li Junchi, appuntamento che unisce gastronomia, convivialità e valorizzazione delle produzioni locali”.

“Il calendario estivo rappresenta uno degli strumenti più importanti per promuovere Badesi e offrire ai visitatori un’esperienza che vada oltre il mare – spiegano dal Comune di Badesi -. Cultura, spettacolo, musica, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche contribuiscono a raccontare l’identità della nostra comunità e a rendere ancora più attrattiva la destinazione. Il lavoro svolto insieme alle associazioni locali ci permette di offrire un programma ricco e diffuso, capace di animare il territorio per tutta la stagione”.

“Il calendario di luglio conferma così la volontà dell’Amministrazione comunale di affiancare all’offerta balneare una proposta culturale e di intrattenimento ampia e diversificata, valorizzando le realtà associative locali e trasformando ogni appuntamento in un’occasione per vivere Badesi attraverso la sua cultura, le sue tradizioni e i suoi sapori”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui