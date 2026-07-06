A Olbia spuntano lucchetti sul lungomare: torna la moda degli innamorati

Lucchetti sul lungomare di Olbia.

Sembrava una moda ormai superata, un cliché generazionale confinato agli anni Duemila e destinato a spegnersi insieme alle pagine dei romanzi di Federico Moccia. E invece, i “lucchetti dell’amore” sono tornati, trovando una sorprendente cornice anche a Olbia. Sulla ringhiera del nuovo lungomare della città ne sono ormai comparsi una decina, segno che il revival degli anni ’90 e Duemila esercita un fascino magnetico anche su chi, quell’epoca, non l’ha mai vissuta direttamente.

Il fenomeno dei lucchetti degli innamorati.

Il fenomeno, che a metà degli anni Duemila mise a rischio la stabilità dei lampioni storici di Ponte Milvio a Roma costringendo i comuni d’Italia a dichiarare guerra ai lucchetti, si riaffaccia oggi anche in città. Il lungomare, recentemente riqualificato e trasformato nel salotto cittadino preferito per le passeggiate al tramonto, offre con le sue moderne barriere metalliche l’appiglio perfetto per questo tipo di installazioni spontanee, riaccendendo il rischio di un effetto emulazione. Infatti sono una decina i lucchetti attaccati nella ringhiera del waterfront olbiese.

Resta da capire se questo ritorno di fiamma rimarrà un caso isolato o se, dietro a questi lucchetti, si nasconda un fenomeno più profondo: il ritorno dei giovani tra le pagine di Tre metri sopra il cielo. Chissà che le nuove generazioni non stiano riscoprendo la storia di Step e Babi, lasciandosi contagiare ancora una volta da quel romanticismo totalizzante che ha segnato un’epoca. Quello che è sicuro è che in questi anni stiamo rivivendo un revival degli anni Duemila. La moda, i trend e perfino la musica ricalcano perfettamente quegli stilemi.

Dall’altra parte invece c’è TikTok dove il fenomeno di attaccare i lucchetti per dichiararsi amore eterno non è solo italiano, ma è molto diffuso in diverse parti del mondo. Tra il 2024 ad oggi è possibile vedere tantissimi video di coppie che attaccano piccoli lucchetti su ponti, ringhiere e lampioni. I lucchetti che oggi invadono i ponti nelle clip di TikTok sono il perfetto punto d’incontro tra il revival anni Duemila e la cultura digitale.

Tuttavia, questa reinterpretazione moderna porta con sé un paradosso evidente. Quello che per i ragazzi è il simbolo di un amore eterno, si traduce spesso in un danno concreto alle infrastrutture. Il peso insostenibile di migliaia di lucchetti mette a rischio la stabilità di storici ponti e lampioni, costringendo a continui interventi di rimozione e restauro.

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