Le previsioni meteo per martedì 7 luglio a Olbia e Gallura

Il meteo Olbia 7 luglio sarà in prevalenza stabile e soleggiato lungo la costa, mentre il quadro generale in Gallura resterà estivo ma con possibile instabilità pomeridiana nelle zone interne. Su Olbia il tempo sarà dominato dal sole per gran parte della giornata.

Caldo estivo, venti e possibili rovesci interni

Le temperature resteranno elevate, con minime tra 21 e 23 gradi e massime fino a 32-34 gradi lungo le coste, mentre nelle aree interne della Gallura il caldo potrà risultare più intenso nelle ore centrali. I venti saranno deboli e il mare generalmente poco mosso, con condizioni favorevoli alla balneazione.

Nel pomeriggio non si esclude lo sviluppo di locali addensamenti nuvolosi nelle zone interne di Gallura, dove potranno verificarsi brevi rovesci o temporali, generalmente deboli e di rapida evoluzione.

Le spiagge da Pittulongu a Santa Teresa, passando per Porto Istana, Bados e San Teodoro, resteranno invece sotto condizioni pienamente estive e favorevoli al turismo balneare. La Protezione civile regionale segnala un quadro complessivamente tranquillo, con l’unica attenzione rivolta alle ore più calde e all’evoluzione pomeridiana nell’entroterra.

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