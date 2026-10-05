Lavori sulla rete dell’acqua a Badesi, possibili disagi in Gallura

Disagi per i lavori sulla rete dell’acqua a Badesi.

Intervento di manutenzione programmato sulla rete idrica a servizio della zona artigianale di Badesi. Le squadre di Abbanoa saranno impegnate nella giornata di martedì 6 ottobre, con le operazioni che comporteranno anche una temporanea interruzione del flusso idrico diretto verso Santa Teresa Gallura.

I lavori prenderanno il via alle 6 del mattino e, secondo il programma comunicato dal gestore, dovrebbero concludersi entro l’1 della notte tra martedì e mercoledì. Per tutta la durata dell’intervento potranno verificarsi cali di pressione e temporanee sospensioni dell’erogazione dell’acqua in diverse località della Gallura. I possibili disagi interesseranno, in particolare, Vignola, Portobello e Rena Majore, nel territorio comunale di Aglientu, e San Pasquale, Santa Reparata e Poltiddolu, nel territorio di Santa Teresa Gallura.

L’erogazione tornerà regolare una volta terminati i lavori. Abbanoa precisa che i tecnici saranno impegnati a ridurre per quanto possibile la durata dell’interruzione e, qualora le operazioni dovessero terminare prima del previsto, procederanno con il ripristino anticipato del servizio. Al momento della ripresa dell’erogazione potrebbe inoltre verificarsi un fenomeno temporaneo di torbidità dell’acqua. Il gestore spiega che l’anomalia può essere provocata dalle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte interessate dai lavori. Eventuali problemi o anomalie potranno essere comunicati direttamente ad Abbanoa attraverso il numero verde 800/022040, disponibile 24 ore su 24.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui