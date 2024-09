Successo per la rassegna letteraria “Libri al Tramonto” a Badesi

La rassegna letteraria di Badesi è stata molto partecipata.

Si è conclusa con successo la rassegna letteraria “Libri al Tramonto”, organizzata dalla Biblioteca Comunale di Badesi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Proloco. L’evento, che ha animato le serate estive della cittadina, si è svolto in diverse suggestive location, come il Belvedere Muntiggioni, la Piscina Comunale Li Junchi e l’Anfiteatro. La particolarità dell’iniziativa è stata quella di accompagnare la magia del tramonto con presentazioni di libri, creando un’atmosfera unica per gli appassionati di lettura.

Obiettivo centrale della rassegna è stato quello di promuovere la conoscenza e la diffusione di opere di autori sardi e locali, dando spazio alla loro creatività e avvicinando un pubblico sempre più vasto al piacere della lettura. Tra gli ospiti dell’edizione 2024: Mario Nieddu, Fausto Serra, Margherita Altea, Piero Mura, Isabella Mastino, Giuseppe Tirotto, Laura Lanza, Fabio Matzau e Andrea Muzzeddu, che hanno presentato i loro lavori in un contesto di dialogo e confronto con i partecipanti.

L’Amministrazione Comunale di Badesi e la Proloco esprimono soddisfazione per la grande partecipazione e si augurano che questa iniziativa possa continuare a crescere, diventando un appuntamento fisso per tutti gli amanti della cultura e della lettura.

