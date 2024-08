La presentazione dei libro di Laura Lanza a Badesi.

L’anfiteatro di Badesi torna ad essere la cornice ideale per le rassegne letterarie organizzate dall’amministrazione comunale. Mercoledì 28 agosto, alle ore 20:30, la scrittrice sassarese Laura Lanza presenterà il suo romanzo, “Il Peso della Galena”, che narra la storia della famiglia Sanna. Il libro, pubblicato da Rossini Editore e disponibile in tutte le librerie dal 31 gennaio, è ispirato a una vicenda familiare che prende avvio nella Sardegna dell’Ottocento.

Laura Lanza, insegnante di Sassari e appassionata dell’età vittoriana, è anche Vicepresidente dell’associazione culturale Quiteria. Nel suo romanzo, l’autrice ricostruisce la vita di Giovanni Antonio Sanna, una figura di rilievo del Risorgimento italiano, noto come uno degli uomini più ricchi d’Europa e uno dei primi self-made men. La scrittrice ha basato il suo lavoro su una vasta ricerca d’archivio, materiali editi e inediti, e visite ai luoghi che hanno segnato la vita di Sanna, riportando alla luce una storia familiare del nascente Regno d’Italia.

L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale di Badesi in collaborazione con la Biblioteca Comunale, vedrà la partecipazione del professor Bruno Cirilli, che dialogherà con l’autrice Laura Lanza per approfondire il contesto storico e familiare del protagonista. La presentazione sarà arricchita dall’esposizione di abiti, fotografie e cimeli storici provenienti dalla collezione privata dell’autrice. Questi elementi, integrati nella narrazione, offriranno al pubblico l’opportunità di immergersi nell’atmosfera dell’epoca.

“La rassegna ‘Libri al Tramonto‘ è iniziata nell’estate del 2022 ed è diventata un appuntamento fisso durante ogni estate a Badesi –. Dichiara Viviana Mela, vicesindaco del Comune di Badesi – “Solitamente si svolge presso la piscina comunale per godere dei tramonti sul mare, ma, a seconda del tema, può essere spostata in altri luoghi come l’anfiteatro comunale o la piazza della Chiesa di San Francesco a Muntiggioni, che offre una vista sul golfo dell’Asinara. La rassegna si focalizza su autori sardi e le loro opere, che valorizzano le tradizioni e le storie dell’isola. Il pubblico, in continua crescita, è variegato e include turisti, residenti e appassionati di cultura. Gli eventi prevedono esposizioni, dialoghi e scambi di idee tra il pubblico, concludendosi sempre con un apericena per ringraziare i partecipanti”.

