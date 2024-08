Auto in fiamme nella piazza di Santa Teresa, cosa è successo

L’auto in fiamme a Santa Teresa Gallura.

Momenti di paura questo pomeriggio in piazza Villamarina, a Santa Teresa di Gallura, quando un’auto di proprietà di una coppia francese ha preso fuoco. L’incendio è divampato intorno alle 14, attirando l’attenzione dei passanti e degli abitanti della zona.

Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del presidio estivo di Santa Teresa di Gallura, le fiamme sono state prontamente domate, evitando così che l’incendio si propagasse all’intero veicolo. Gli operatori del 115, intervenuti con rapidità ed efficienza, sono riusciti a contenere l’incendio al vano motore, impedendo che l’auto venisse completamente distrutta.

Nonostante la gravità dell’episodio, non si segnalano feriti. La coppia proprietaria del veicolo è rimasta illesa e ha assistito, seppur scioccata, all’intervento delle forze dell’ordine. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma si sospetta un cortocircuito nel vano motore. La zona è stata rapidamente messa in sicurezza, e l’auto verrà sottoposta a ulteriori verifiche per determinare l’origine del rogo.

