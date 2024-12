Olbia celebra i 30 anni dell’Informacittà

I 30 anni dell’Informacittà di Olbia.

Il Comune di Olbia ha annunciato un evento speciale per celebrare i trent’anni di attività dell’Informacittà, servizio che dal 1994 si è distinto per il supporto e l’orientamento offerto ai cittadini. La cerimonia si terrà venerdì 20 dicembre 2024, alle ore 12, presso l’Olbia Community Hub, in Via Perugia 3, uno spazio simbolo dell’evoluzione di questa iniziativa.

Sotto il titolo “30 anni con la città, per la città“, l’evento offrirà l’opportunità di ripercorrere la storia del servizio, nato come Informagiovani e cresciuto fino a diventare parte integrante del moderno Olbia Community Hub. Questo luogo inclusivo e innovativo si è consolidato come punto di riferimento per i cittadini, promuovendo iniziative che spaziano dall’orientamento professionale al rafforzamento della coesione sociale.

Alla cerimonia parteciperanno rappresentanti delle istituzioni comunali, associazioni locali e alcune figure che hanno contribuito al successo dell’Informacittà. Durante l’incontro verranno raccontati i traguardi raggiunti in tre decenni di attività e presentati i progetti futuri volti a migliorare ulteriormente i servizi offerti alla comunità.

L’Informacittà è nato con l’obiettivo di fornire strumenti e risorse per aiutare i giovani e i cittadini a orientarsi nel mondo del lavoro, della formazione e delle opportunità culturali. Nel corso degli anni, l’iniziativa ha ampliato il proprio raggio d’azione, integrando servizi collaborativi, spazi di coworking e progetti che rafforzano il senso di appartenenza alla città.

L’evento, aperto al pubblico, inizierà con i saluti istituzionali e proseguirà con la presentazione della storia del servizio, seguita da testimonianze delle realtà locali che hanno collaborato con l’Informacittà nel corso degli anni. Una celebrazione non solo di un importante anniversario, ma anche di un impegno costante verso la cittadinanza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui