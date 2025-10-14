Berchidda celebra Angelo Fenu, campione del motociclismo italiano

Berchidda celebra il campione di motociclismo Angelo Fenu

L’Amministrazione Comunale di Berchidda esprime le sue più vive congratulazioni al concittadino motociclista Angelo Fenu. Per i brillanti risultati e i prestigiosi riconoscimenti ottenuti nel panorama del motociclismo nazionale. Angelo Fenu ha concluso la sua stagione agonistica portando a casa il secondo posto nella categoria 600 Expert in una gara valida per la Coppa Italia e, soprattutto, si è laureato Campione CRV 2025.

La scalata al successo

Carico di energia e passione per le due ruote, Fenu attende ora la cerimonia di premiazione che si terrà a Verona nel gennaio 2026, momento clou per celebrare la sua straordinaria annata sportiva.

La scalata al successo di Angelo è iniziata con l’esordio al Michelin Day, svoltosi a Mores nel maggio 2024. Pochi mesi dopo, la sua determinazione ha attirato l’attenzione di Alessandro De Gregori, organizzatore del CRV (Campionato Regionale Velocità) Piemonte-Lombardia, che lo ha invitato a partecipare al campionato CRV 2025.

Spinto da una passione per il motociclismo sempre forte, Fenu ha accettato la sfida, affrontando subito piste di rilievo sul continente. La sua prima competizione sportiva nel maggio 2025, sul circuito di Cremona, è stata un trionfo inaspettato: tra incertezze e grande voglia di correre, è salito sul podio conquistando il primo posto contro ogni pronostico.

Il successo si è replicato in agosto sulla pista di Misano, teatro delle gare del mondiale: un tracciato incredibile che ha regalato al pilota di Berchidda un altro primo posto. Dopo le tappe di campionato a Varano de Melegari, la chiusura si è svolta a Vallelunga, dove Angelo Fenu ha saputo conquistare il secondo posto nella categoria 600 Expert, risultato che lo ha incoronato Campione CRV 2025.

“La mia passione per il motociclismo sportivo è aumentata notevolmente, sarebbe bello poter fare squadra con altri piloti sardi e correre sul continente o magari anche a Mores, in Sardegna, in una tappa del CRV”, ha dichiarato Angelo Fenu, guardando già ai prossimi obiettivi. Ha inoltre voluto ringraziare sentitamente “tutti coloro che mi hanno sostenuto e motivato per affrontare questa sfida sportiva straordinaria”.

