L’aggiornamento del sindaco di Berchidda.

Resta alta l’attenzione a Berchidda dove, nell’ultimo aggiornamento le persone positive sono 5, mentre quelle quarantena sono una ventina.

Intanto Berchidda si prepara per la campagna di vaccinazione prevista per i prossimi mesi. “Sono circa mille le persone dai 55 in su che contiamo di sottoporre alla vaccinazione nel breve periodo – spiega il sindaco Andrea Nieddu – . Stiamo lavorando anche per individuare luoghi idonei ad accogliere in condizioni di sicurezza i nostri concittadini e continueremo a definire i dettagli in un secondo momento assieme alla responsabile del Servizio di Sanità Pubblica”.

Il primo cittadino ha parlato anche dei contributi destinati alle imprese del territorio, sono 115 le domande presentate, delle quali 106 ammesse nella graduatoria provvisoria.

