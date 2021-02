I vincitori del concorso di Carnevale di Monti.

Sono stati proclamati i primi i vincitori del Contest fotografico Carnevale Montino, della categoria Carnevale del passato. Le fotografie sono state pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Monti e sono state sottoposte alla votazione degli utenti.

A vincere sono stati gli scatti che hanno ricevuto il maggior numero di like. Per la categoria “Foto di gruppo in maschera con più like” ha trionfato la foto di Annalisa Nieddu, dal titolo “Pavoni”.

Il primo posto nella categoria “Foto soggetto singolo con più like (dai 14 anni in su)” va a Daniele Tositori per la sua foto “Lanedda”.

Mentre nella categoria “Foto carro con più like” vince la foto di Luisella Murgia. Il carro, seppur di piccole dimensioni, è stato premiato dagli utenti per i dettagli e la grande originalità.

Sul podio dei vincitori anche la foto di Maria Rosaria Sanna, con Eleonora che interpreta Frida Kahlo. Si è deciso di premiare anche una “Foto soggetto singolo con più like (under 14) per incoraggiare l’avvicinamento dei più piccoli a tutte le forme d’arte, riconoscendo e premiando la sua interpretazione dell’artista messicana.

Il 19 febbraio sarà l’ultimo giorno utile per poter partecipare al Contest per la categoria “Originalità”. La proclamazione dei vincitori sarà il giorno 22 febbraio. A conclusione del concorso, i vincitori di tutte le categorie riceveranno un premio da parte del Comune e Pro Loco di Monti.

