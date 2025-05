Il Comune di Berchidda a Madrid per il progetto europeo Iconic

A Madrid il Comune di Berchidda per l’avvio del progetto europeo Iconic

Il Comune di Berchidda presenta a Madrid “Iconic“, il sesto progetto attuato. Consentirà di usufruire di 242mila euro per sperimentare tecnologie avanzate sui sistemi di energia rinnovabile, la gestione intelligente dell’acqua (desalinizzazione a energia solare e irrigazione intelligente), soluzioni di mobilità sostenibile. Sono coinvolte comunità rurali e insulari d’Europa. Le innovazioni saranno testate attraverso dimostrazioni pilota a Berchidda e nelle località di Inis Mór (Irlanda) e La Graciosa (Canarie – Spagna).

A Madrid il sindaco Andrea Nieddu, il responsabile del settore finanziario, Franco Dore, e la project manager, Cristina Barbero.

“Promuovere l’innovazione tecnologica è un atto di responsabilità rispetto al cambiamento climatico che interessa la società globale- dichiara Andrea Nieddu – Avviamo una nuova esperienza internazionale convinti dell’importanza di posizionare il Comune di Berchidda in una dimensione europea in cui da un lato è possibile confrontarsi con partner e soggetti leader nel settore energetico e dall’altro promuovere sul piano anche turistico il nostro territorio laddove spesso non se ne conosce l’esistenza. Vi è poi il coinvolgimento della comunità locale su cui, in questo caso, ricadrà la spendita dei fondi europei per efficientare l’uso dell’acqua nelle aree pubbliche, considerati i vari investimenti strategici per realizzare parchi e aree sportive”.

“Iconic è un progetto molto interessante – commenta Cristina Barbero -che ci permetterà di testare innovazione a più livelli e di lanciare Berchidda come un vero e proprio laboratorio europeo sostenibile”. Franco Dore afferma che “il bilancio comunale può vantare negli anni di aver ottenuto un budget di circa un milione di euro di finanziamenti attinti direttamente dall’UE, fatto che rappresenta certo un esempio virtuoso di progettualità e obiettivi raggiunti”.

