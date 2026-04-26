Berchidda, l’agro cambia volto: nuovi nomi e civici per le vie del Vermentino

A Berchidda cambia la toponomastica rurale.

Berchidda rinnova la toponomastica. Il Comune ha terminato un progetto strategico per la numerazione civica nelle zone rurali. Gli uffici demografici e l’ufficio tributi hanno definito formalmente sette nuove vie nell’agro comunale. L’ente ha investito 5.000 euro per la segnaletica e circa 20.000 euro per il supporto tecnico. Questi fondi derivano anche dal PNRR per la transizione digitale.

L’intervento.

L’intervento ha permesso di censire circa 300 ingressi lungo la strada del Vermentino. Grazie alla collaborazione con Google Maps, ogni impresa agricola sarà facilmente rintracciabile dai navigatori. Questa tecnologia migliora la logistica dei corrieri e la percorribilità del territorio. La mappatura precisa garantisce inoltre soccorsi più tempestivi in caso di emergenza.

La scelta dei nomi.

L’amministrazione ha scelto nomi legati alla storia locale per le nuove strade. Le sette vie dell’agro portano infatti i nomi dei vitigni del territorio. In merito a questo lavoro, il sindaco Andrea Nieddu ha spiegato che il progetto “consente all’amministrazione comunale di adempiere ad un obbligo di carattere amministrativo che facilita una serie di attività”. Secondo il primo cittadino, numerare le strade significa “identificare con precisione un territorio ed inserirlo in una mappatura dello stradario comunale”.

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