Rendiconto 2025, come il Comune di Olbia investirà 16 milioni di euro

L’assessore al bilancio a Olbia presenta il rendiconto.

Sociale, sicurezza e investimenti strategici: l’assessorato al Bilancio di Olbia ha presentato il rendiconto 2025. Durante il suo intervento in Consiglio comunale l’assessore Alessandro Fiorentino ha illustrato il bilancio della città elencando alcune delle cose realizzate dall’amministrazione lo scorso anno.

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Dal bilancio per le scuole di Olbia.

Uno di questi è il sistema integrato da 0-6 anni che coinvolge 17 comuni del territorio, la marcia della pace con 60 ragazzi gli asili nido e importante il supporto specialistico disabili dove il Comune ha messo ben 600 mila euro per coprire i costi in quanto non c’erano le coperture regionali.

L’attivazione del progetto giovani, lo sportello per le tutele legali per le famiglie che hanno bisogno di sostegno e anche l’equipe multi disciplinare ASL-servizi sociali per permettere alle persone che rientrano dall’ospedale di ricevere aiuto.

I servizi in città.

Il potenziamento del parco mezzi della polizia locale e protezione civile e contributi alle associazioni.

Cultura sport e grandi eventi che sono sotto gli occhi di tutti. Con la parte disponibile di 16 milioni si punterà a rendere la città più fruibile e appetibile a nuovi investitori in modo da creare ricchezza per tutta la città. Modificato poi il regolamento sull’imposta di soggiorno con punti importanti come l’esenzione dell’imposta non solo per gli studenti universitari che partecipano all’Erasmus che erano già esentati ma anche per gli studenti delle scuole superiori (sempre Erasmus). In più la possibilità di pagare l’imposta anche con il pago PA. Infine sono state approvate alcune importanti variazioni come 500 mila euro per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua da contributi RAS.

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