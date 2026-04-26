Il fascino della memoria locale conquista i giovani studenti di Berchidda

Il progetto culturale sulle tradizioni di Berchidda.

Il progetto culturale “Berchidda, la storia e le sue tradizioni” prosegue il suo percorso di riscoperta delle radici locali, attraverso un nuovo e significativo appuntamento che ha visto come protagonista il mondo della scuola. Presso la biblioteca comunale, l’autore Giuseppe Sini ha presentato il suo volume intitolato “In cammino”, trasformando la memoria storica in un’esperienza viva e partecipata per le nuove generazioni.

L’iniziativa.

L’iniziativa ha coinvolto direttamente gli alunni della classe terza della Scuola primaria di Berchidda, i quali hanno avuto l’opportunità di immergersi in un viaggio narrativo alla scoperta di tradizioni, aneddoti, vicende e curiosità legate al patrimonio identitario del proprio paese. Durante l’incontro, il professor Sini ha saputo tessere un dialogo profondo con i piccoli lettori, modulando i racconti con una sensibilità tale da catturare l’attenzione e stimolare una costante curiosità verso il passato del territorio.

Successo per il progetto.

Il successo della giornata è stato reso possibile dalla stretta collaborazione tra diverse realtà istituzionali e sociali. Fondamentale è risultato il supporto della responsabile di plesso e del corpo docente, la cui disponibilità conferma l’importanza di integrare la didattica tradizionale con momenti di approfondimento extrascolastico legati alla storia locale. Il contributo dell’Istituto Chircas e l’impegno del Comune di Berchidda, unitamente all’azione di Studio e progetto 2 – Impresa sociale, hanno permesso di consolidare un format educativo che mette al centro il valore della trasmissione orale e scritta.

“L’entusiasmo dimostrato dai bambini, che hanno accolto le storie con estremo interesse, rappresenta il miglior risultato per un progetto che mira a rendere la biblioteca un punto di riferimento dinamico per la comunità. L’amministrazione e gli organizzatori rinnovano l’invito a frequentare i locali della biblioteca comunale per continuare a esplorare le testimonianze che rendono unico il tessuto sociale e storico di Berchidda”.

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