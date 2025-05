Conclusi i lavori di Abbanoa in via Marconi a Berchidda

I lavori di Abbanoa a Berchidda.

A Berchidda finiscono i lavori di manutenzione straordinaria della condotta idrica in via Marconi. A comunicarlo l’amministrazione comunale, che ha fatto sapere che Abbanoa ha completato gli interventi per migliorare la rete idrica della zona.

Gli interventi si sono svolti secondo il cronoprogramma previsto, fa sapere l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Gaias, nella pagina social istituzionale del Comune. Questi interventi hanno riqualificato la rete idrica di via Marconi.

