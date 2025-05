Marciapiedi in via Roma, proseguono i lavori a Olbia

Nuovi marciapiedi in via Roma: nuovi lavori a Olbia.

Finalmente la prima parte di via Roma, a Olbia, avrà nuovi marciapiedi. I lavori più attesi, poiché quelli attuali sono pericolosi, cominceranno il 23 maggio prossimo e finiranno il 5 luglio prossimo. Grazie ai nuovi interventi quell’area della città sarà sicura per i pedoni, senza barriere architettoniche. Il Comune di Olbia ha emanato l’ordinanza n. 232 del 20 maggio 2025, che disciplina importanti interventi di manutenzione stradale in via Roma.

A partire dal 23 maggio e fino al 5 luglio 2025, saranno effettuati lavori di rifacimento dei marciapiedi lungo la centralissima via Roma, nell’ambito del progetto “Interventi di viabilità nel Comune di Olbia – Ripristino asfalti e marciapiedi”. Gli interventi interesseranno due tratti specifici: sul lato nord, il segmento compreso tra l’intersezione con via Ogliastra e quella con via Mameli; sul lato sud, il tratto tra la rotonda S’Artiglieria e via Nuoro. Inoltre, saranno coinvolti anche alcuni tratti di via Mameli, tra l’intersezione con via Roma e quella con via Capotesta.

Nei mesi scorsi gli interventi in via Roma hanno interessato la parte sud, con il rifacimento dei marciapiedi dalla zona cimitero al quartiere Sacra Famiglia.

L’ordinanza.

Per consentire l’esecuzione dei lavori e garantire la sicurezza della circolazione, è previsto il restringimento della carreggiata con mantenimento della larghezza minima di una corsia. In base all’avanzamento del cantiere, sarà istituito il senso unico alternato regolato da semafori mobili o, in alternativa, da movieri dell’impresa appaltatrice, dotati di palette bifacciali secondo normativa. Durante l’intero periodo, sarà vietata la sosta e la fermata in prossimità, in corrispondenza e sul lato opposto rispetto all’area di cantiere, con rimozione forzata dei veicoli in sosta abusiva. I cartelli di divieto riporteranno i pannelli integrativi “inizio”, “continuazione” e “fine”.

Ai pedoni sarà richiesto di transitare sul lato opposto rispetto alle aree interessate, con adeguata segnalazione e messa in sicurezza degli attraversamenti. La velocità massima sarà limitata a 20 km/h. L’impresa dovrà garantire l’adeguata delimitazione e segnalazione del cantiere, nel rispetto delle normative previste dal Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, oltre all’adozione di tutte le misure necessarie alla sicurezza stradale e dei luoghi di lavoro.

Durante gli orari di non operatività, il cantiere dovrà essere messo in sicurezza. Le lavorazioni saranno effettuate dalle ore 8:00 alle 17:00, e le limitazioni saranno applicate per tratti progressivi in base allo stato di avanzamento dei lavori. I veicoli utilizzati per il cantiere dovranno essere autorizzati dal Settore Tecnico del Comune, con obbligo di esposizione del provvedimento a bordo. L’ordinanza dovrà essere affissa all’inizio e alla fine del cantiere, con chiara indicazione del numero, della data e della validità del provvedimento.

