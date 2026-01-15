Berchidda, sostegno alle patologie particolari: al via le domande

Sostegno alle patologie particolari, a Berchidda via alle domande per il 2026

Avviata la procedura per la richiesta dei benefici economici a Berchidda per i cittadini affetti da particolari patologie per l’annualità 2026. Il Comune di Berchidda ha reso noti i termini e le modalità per l’accesso ai contributi, confermando l’impegno nel supporto alle fasce di popolazione che necessitano di assistenza specifica a causa di condizioni sanitarie critiche.

L’istanza, necessaria sia per i nuovi accessi sia per il rinnovo dei benefici già in corso, dovrà essere presentata inderogabilmente entro le ore 13:00 del 30 dicembre 2026. I requisiti sanitari per l’ammissione al beneficio rimangono vincolati alle tabelle di riferimento consultabili presso gli uffici competenti o sul portale del Comune.

Modalità di presentazione delle istanze

Per agevolare l’utenza, l’amministrazione ha previsto diverse modalità di trasmissione della documentazione, che dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente la modulistica ufficiale:

Invio telematico: tramite e-mail ordinaria all’indirizzo servizisociali@comune.berchidda.ss.it oppure via PEC a servizisociali@pec.comune.berchidda.ss.it.

Consegna fisica: è possibile depositare la domanda cartacea direttamente presso l’Ufficio Servizi Sociali.

Gli sportelli sono aperti al pubblico secondo il seguente calendario:

Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Al fine di garantire la corretta compilazione delle domande e offrire chiarimenti sui criteri di idoneità, restano operativi i contatti telefonici del settore Servizi Sociali ai numeri 079 70 39 002 e 079 70 39 010.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche sociali volte a garantire il diritto alla salute e il sostegno economico per le spese di cura e assistenza, fondamentali per il benessere della comunità locale.

