Esce in contromano dai parcheggi dell’ex Iper Standa e si scontra con un’auto

Brutto incidente stradale a Olbia.

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Olbia, dove si è verificato un brutto incidente stradale. Stando alle prime informazioni, un’auto ha imboccato erroneamente la direzione opposta di marcia all’uscita del parcheggio del supermercato Conad.

La manovra azzardata ha creato immediati disagi alla circolazione, richiedendo l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per mettere in sicurezza l’area e gestire il traffico, insieme ai Vigili del Fuoco di Olbia che hanno assistito nelle operazioni di ripristino della viabilità. Sul posto anche un’ambulanza.

