Il drive-in a Berchidda.

Boom di contagi e Berchidda, con 135 positivi e il Comune inaugura un drive-in riservato alle persone positive al virus.

Il punto sorgerà in località Tancaré, organizzato dall’Ats e l’amministrazione comunale del paese. Le persone positive saranno contattate dall’amministrazione comunale per eseguire il test. L’ente ha, inoltre, indicato sulla pagina istituzionale il percorso per la triage e le norme comportamentali da seguire.