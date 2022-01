L’incidente questo pomeriggio.

Incidente questo pomeriggio sulla strada provinciale 23 in direzione Busachi. Un’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che anno messo in sicurezza lo scenario, per poi estrarre uno dei tre occupanti per affidarlo alle cure al servizio sanitario presente sul posto con autoambulanza.

Presenti anche i carabinieri per i rilievi volti a stabilire le cause dell’incidente.