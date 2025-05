Emiliana Fois ha lasciato Berchidda nel 2009, ma il suo Comune non l’ha dimenticata

Ha una bella storia e un ruolo di prestigio nella Cattedrale di York, per questo il Comune di Berchidda ha deciso di celebrare Emiliana Fois.

Il messaggio del sindaco

“Il Sindaco e la Giunta, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, hanno accolto nella Casa Comunale la dott.ssa Emiliana Fois, rappresentando il sentimento di orgoglio e soddisfazione della comunità di Berchidda e dei berchiddesi tutti per i suoi prestigiosi traguardi professionali e di vita conseguiti in ambito internazionale”.

“La concittadina Emiliana Fois, classe 1983, lascia il Comune natio nel 2009 alla volta dell’Inghilterra. Approda a York ove compie una vera e propria scalata nella gerarchia della Cattedrale, principale Chiesa della diocesi anglicana nel North Yorkshire e sede della Provincia ecclesiastica di York, il cui vescovo è secondo, solo a quello di Canterbury. Dopo sedici anni Emiliana è a capo del team di quaranta persone che ogni giorno lavorano all’interno della Cattedrale per garantire a circa duemila visitatori giornalieri un tour memorabile in uno degli edifici gotici più grandi del Nord Europa, nonché luogo del cuore della famiglia Reale inglese, già della regina Elisabetta e ora anche di Re Carlo e Camilla.

Partita con una laurea in lingue, Emiliana ha conseguito la seconda laurea in Professional Management e vari corsi.

Da guida turistica per italiani poi il cammino fino a diventare manager con responsabilità e adeguate competenze per curare ogni dettaglio organizzativo persino delle visite reali, assistita da un team di decine e decine di collaboratori”.

“Mi sentirò per sempre una berchiddese a York”

“Emiliana ha mantenuto un saldo legame con Berchidda, la Sardegna e naturalmente con la propria famiglia: “Nonostante la realizzazione dei miei obbiettivi professionali mi abbiano portata fino a York, il forte legame con la Sardegna, con Berchidda, mi porta a voler passare sempre più tempo con la famiglia e gli affetti che mi circondano in paese – dichiara Emiliana Fois -. Mi sentirò per sempre una berchiddese a York, e ho il piacere e l’onore di tramandare le nostre tradizioni alle mie figlie, affinché anche loro si sentano un po’ come me. Io, che mi sento tanto orgogliosa di essere una sarda all’estero”.

Emiliana è, inoltre, madre di due bambine e suo marito, Kadir, originario di Istanbul, è attuale capo della sicurezza della stessa Cattedrale di York”.

“Per questa storia eccellente, il Sindaco e la Giunta hanno consegnato in dono alla sua protagonista libri di storia locale e un’opera artigianale in granito raffigurante la Sardegna per ricordare sempre il luogo delle radici nel paese d’origine Berchidda. “Abbiamo desiderato rivolgere il sentimento diffuso di orgoglio e soddisfazione per annoverare tra i nostri concittadini una figura illustre come quella di Emiliana – dichiara il sindaco Andrea Nieddu – è stato un incontro di cordialità e affetto, da cui è emerso il profilo di elevata professionalità e maturità di Emiliana, accompagnata dal marito Kadir. Equilibrata, sobria e determinata, Emiliana ha sottolineato che il merito e la passione per ciò che si fa rendono possibile ogni traguardo, e questa è la motivazione del riconoscimento da parte dell’Amministrazione Comunale, ma soprattutto il vero messaggio che vuole indirizzarsi alle giovani generazioni di Berchidda e in generale della Sardegna”.



