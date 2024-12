Incidente sulla strada di Berchidda, ci sono feriti

L’incidente sulla strada di Berchidda.

Nel pomeriggio di ieri, un incidente stradale ha coinvolto un’auto e un pullman sulla strada a quattro corsie Sassari-Olbia, all’altezza di Berchidda. Per cause ancora da accertare, il veicolo ha urtato il pullman, ferendo le tre persone a bordo. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione e sono state dimesse dopo i controlli avvenuti nell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le cause. Restano in piedi diverse ipotesi, ma quella più accreditata resta il sorpasso azzardato.

