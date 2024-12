Muore carbonizzata in casa a Olbia, cosa dicono le indagini

Le indagini sulla donna morta carbonizzata a Olbia.

Vanda Castorani, 75 anni, è morta ieri mattina avvolta dalle fiamme nella sua villetta a Osseddu, frazione di Olbia. La donna, allettata e non autosufficiente, si trovava sola quando l’incendio è divampato, probabilmente a causa di un corto circuito, forse legato a una stufetta o a un materasso antidecubito collegato alla corrente elettrica. I soccorritori hanno trovato il suo corpo carbonizzato nella camera da letto.

La tragedia, avvenuta intorno alle 10 del mattino, ha scosso la comunità di Olbia 2, dove Vanda viveva da oltre vent’anni, seguita amorevolmente dalla figlia adottiva che risiede nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e operatori sanitari, ma per la pensionata non c’è stato nulla da fare.

La Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del rogo. L’immobile, l’area circostante e la salma sono stati sequestrati per ulteriori analisi, condotte anche dal nucleo investigativo dei vigili del fuoco giunto da Cagliari. Nel frattempo, i residenti e i familiari ricordano Vanda come una persona amata e stimata da tutti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui