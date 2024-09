Adozione di un angolo di Sardegna, l’iniziativa nasce a Berchidda

Adozione a distanza di un angolo di Sardegna, l’idea al passo con l’economia sostenibile.

Un’azienda con sede a Berchidda ha rivisitato il concetto di “adozione a distanza” applicandolo alle attività produttive della Sardegna. L’iniziativa di Mannos di Maria Giovanna Carta, “Adotta un angolo di Sardegna“, permette di sostenere realtà agricole e pastorali locali, offrendo la possibilità di adottare simbolicamente pecore, capre, ulivi, vigne, alveari o campi di grano.

Promosso dall’azienda con sede a Berchidda, il progetto ha raccolto oltre 100 adozioni nel primo anno, tra cui oltre 75 adozioni di pecore, capre e alveari e oltre 25 tra filari di vite, campi di grano e ulivi. Questo ha permesso ai partecipanti di seguire da vicino il ciclo produttivo, assaggiarne i prodotti, e visitare le aziende. In questo modo, non solo si sostiene il territorio, ma si crea anche un legame più autentico tra consumatori e produttori. Grazie alla piattaforma, gli utenti possono partecipare a esperienze come la mungitura o la vendemmia, riscoprendo le tradizioni locali.

Oltre al coinvolgimento dei singoli, l’iniziativa si apre ora alle aziende, offrendo opportunità di green marketing e attività di team building. L’adozione di un angolo di Sardegna, dunque, non è solo un gesto simbolico, ma una vera occasione per valorizzare le risorse locali e promuovere uno sviluppo sostenibile e responsabile, con un turismo di nicchia interessato soprattutto alle tradizioni e alla cucina locali.

