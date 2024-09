Budoni saluta l’estate con il decimo Summer Bye

Il decimo Summer Bye a Budoni.

Domenica Budoni saluta l’estate con il classico Summer Bye, arrivato alla decima edizione. Una giornata di festa per la cittadina gallurese con musica, sapori e tradizioni. Si parte con “esperienze oltre i sensi” una mattina ricca di sport fra mare e terra.

Alle 7:30 in programma una escursione in bicicletta fra le meraviglie di Budoni con partenza da piazza Giubileo. Il trekking avrà il suo momento dalle ore 9 con la passeggiata ecologica per scoprire le bellezze del territorio insieme con il biologo Gianni Meloni. Sport sul mare con il surf school nella spiaggia Lu Paradiso dalle 9 alle 13, mentre nella spiaggia Stella Marina parte l’escursione in kayak pagaiando fra gli stagni costieri di Budoni. Il tennis avrà il suo momento al mattino e al pomeriggio ad Agrustos grazie alla collaborazione con l’Associazione tennis Budoni. In programma anche lezioni di yoga nella pineta Sa Playa e yoga aereo nella pineta di Sant’Anna. Il battesimo della sella per i più piccoli in via Nazionale sarà a cura dell’associazione Sardigna Equitours. E dalle 10:30 alle 15 è in programma l’animazione per bambini in piazza Giubileo.

Sarà il folk il protagonista del pomeriggio con il gruppo Sos Tintinnatos di Siniscola e il gruppo MiniFolk della Proloco di Posada. Allieterà la serata anche il gruppo di trampolieri grandi e piccoli “Anchilonghi”.

Dalle 19 è il momento della grande cena in piazza a cura dei ristoratori di Budoni con un menù tipicamente sardo. Alle 21:45 in programma Musicalmente con i gruppi The 90’s Hits in piazza Giubileo e Eco 80 in piazza San Giovanni. A chiudere la giornata lom spettacolo pirotecnico.

“Come di consueto saluteremo l’estate – dice Vanessa Sanna vicesindaca e assessora al Turismo – coinvolgendo cittadini e turisti in una giornata di festa. È stata una stagione positiva e questa giornata rappresenta lo spartiacque fra la stagione estiva e quella autunnale per la quale abbiamo già in programma una serie di eventi che animeranno la nostra cittadina”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui