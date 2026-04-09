Lavori a Berchidda, il paese resta senz’acqua per un giorno

Il paese di Berchidda resta senz’acqua per un giorno.

Il piano di ammodernamento e distrettualizzazione delle infrastrutture idriche nel comune di Berchidda prosegue. Per la giornata di martedì 14 aprile, la società Abbanoa ha programmato un intervento tecnico presso il nodo idraulico situato in via Monte Acuto, dove si procederà all’installazione di nuove apparecchiature per migliorare l’efficienza della distribuzione locale e ridurre le perdite di rete.

L’esecuzione delle manovre tecniche richiederà tuttavia una sospensione temporanea del servizio idrico che si protrarrà per gran parte della giornata. Dalle ore 9 fino alle 17, l’erogazione verrà interrotta in un ampio quadrante cittadino che comprende, tra le altre, le vie Pietro Casu, Manzoni, Canepa, Tasso, Moro, Pascoli, Foscolo, Alfieri, Giovanni XXIII, Leopardi, Nenni, Vermentino, Demuru e Logudoro. In quest’area i residenti potrebbero riscontrare cali di pressione significativi o la totale mancanza d’acqua per l’intera durata dei lavori.

I tecnici incaricati opereranno per ridurre al minimo i tempi di attesa e, qualora le operazioni dovessero terminare in anticipo rispetto al programma, il flusso verrà ripristinato immediatamente. Alla ripresa della normale attività l’acqua potrebbe presentare fenomeni di torbidità transitoria, una conseguenza naturale dello svuotamento e del successivo riempimento delle tubazioni. Per ogni necessità di assistenza o per segnalare guasti persistenti oltre l’orario indicato, resta operativo il numero verde di riferimento messo a disposizione dal gestore.

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