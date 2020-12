La situazione coronavirus a Berchidda.

Netto miglioramento della situazione coronavirus a Berchidda. Sono infatti 19 le persone guarite, tra negativizzazioni o decorrenza dei 21 giorni. Sono invece due i nuovi casi di coronavirus accertati.

Rispetto all’ultimo aggiornamento ufficiale del 26 novembre in cui erano 31 i positivi ora il numero scende a 14. “Faccio i migliori auguri a tutti coloro che riprendono la vita normale, soprattutto in un periodo in cui ci avviciniamo alle festività natalizie”, commenta il sindaco Andrea Nieddu.

(Visited 79 times, 79 visits today)