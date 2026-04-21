Niente acqua a Berchidda, ci sono i lavori di Abbanoa

Disagi con l’acqua a Berchidda.

Un intervento programmato alla rete dell’acqua comporterà alcune modifiche temporanee nell’erogazione dell’acqua nel territorio comunale di Berchidda. Nell’ambito delle attività di distrettualizzazione e miglioramento dell’efficienza del sistema idrico, i tecnici di Abbanoa hanno previsto per la giornata di giovedì 23 aprile l’installazione di nuove apparecchiature all’interno del nodo idraulico situato in via Alfieri.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni sarà necessario procedere con la sospensione temporanea del servizio idrico nella zona interessata. L’interruzione è prevista dalle ore 8:30 fino alle 16 e potrà determinare cali di pressione e momentanee mancanze d’acqua non solo in via Alfieri, ma anche nelle vicine vie Pascoli e Aldo Moro, che risultano collegate allo stesso nodo idraulico.

Secondo quanto comunicato dal gestore, l’erogazione tornerà regolare una volta completati i lavori, con il ripristino progressivo delle condizioni ordinarie del servizio. I tecnici impegnati nell’intervento opereranno con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di sospensione, valutando la possibilità di riattivare l’erogazione anche in anticipo rispetto all’orario previsto, qualora le operazioni si concludano prima del termine stabilito.

Abbanoa ha inoltre invitato i cittadini a segnalare eventuali anomalie attraverso il servizio dedicato ai guasti, attivo 24 ore su 24 tramite il numero verde 800/022040, che resta il punto di riferimento per richieste di assistenza e comunicazioni legate al servizio idrico. Viene infine segnalato che, al momento della ripresa dell’erogazione, l’acqua potrebbe presentare temporaneamente una colorazione torbida. Si tratta di un fenomeno considerato transitorio, legato alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte, che tende a risolversi con il normale deflusso dell’acqua nelle tubazioni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui