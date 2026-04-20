Tenta la fuga dopo l’incidente e aggredisce i vigili, follia a Olbia

L’incidente e poi l’aggressione a Olbia.

Attimi di follia a Olbia dopo un incidente stradale con feriti, avvenuto questo pomeriggio in via Roma. Stando alle prime informazioni, al civico 134, un’auto impazzita è entrato in collisione laterale con un veicolo che procedeva nel senso contrario.

Dopo lo scontro il conducente ha tentato la fuga ed è stato riportato sul posto dai passanti. All’arrivo della polizia locale, l’uomo è andato in escandescenza e ha iniziato a spintonare gli agenti e ad insultarli.

Sul posto sono arrivate sul posto altre due pattuglie in supporto ai vigili. Sul posto anche il 118.

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